日本とインド両政府の「安全保障協力に関する共同宣言」の改定案が判明した。経済安保や防衛産業、サイバー分野などでの連携を新たに盛り込む。複数の政府関係者が明らかにした。石破首相と来日するインドのモディ首相が２９日に会談し、改定文書を交換する予定だ。共同宣言は２００８年に署名されており、改定により、約１７年の間に新たに生じた安保上の課題に両国で結束して対応する。経済安保では、重要鉱物を含むサプラ