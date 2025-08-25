櫻坂46が24日、京セラドーム大阪で「櫻坂46 5th TOUR 2025“Addiction”」最終日公演を開催した。同所では2日間で計8万人を動員、熱のこもった迫力のステージで「櫻坂の最高地点」を体現した。豪華絢爛（けんらん）ショーで、自身初の京セラドームを大熱狂させた。冒頭から大噴水が上がり、英語のアナウンスとともにメンバーが登場。「Addiction」で幕開けし、山〓天（19）は「Buddies（ファンの総称）準備いいか！」、藤吉夏鈴