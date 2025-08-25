8月25日（月）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞国道57号線・・・阿蘇市波野（スピード違反）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村久石（携帯電話・シートベルト）国道219号線・・・球磨郡多良木町多良木（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です