厨房に立つ北岡店長（左奥）＝７月３１日、相模原市中央区不登校経験などさまざまな事情を抱える生徒を見守ってきた元教諭の石田直樹さん（６０）が、相模原市中央区に子ども食堂・ラウンジ「マルカート」をオープンした。店長を含めスタッフは全てボランティアで、かつての教え子の高校１年生が中心だ。石田さんは「生徒たちの成長を、これからずっと見届けられることにワクワクしている」と喜ぶ。石田さんは２０２０年４月か