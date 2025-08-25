映画監督のジョニー・トー氏が始球式プロ野球の始球式に現れた世界的大物に注目が集まっている。24日にエスコンフィールドで行われた日本ハム―ソフトバンク戦での出来事。ネット上のファンからは「嘘だろ！」「え、なんで？！」と仰天する様子の声が上がった。意外な組み合わせだ。白と青のユニホームを身にまとい、マウンドに上がったのは映画監督のジョニー・トー氏。振りかぶって投げたボールはホームベースの手前で数回バ