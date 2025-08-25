25日午前1時44分ごろ、福井県と岐阜県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は福井県北部で震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.3と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝越前粟田部、池田、南越前、南越前今庄、越前江波（福井）揖斐川東杉原（岐阜）▽震度2＝白山白峰（石川）福井、福井美山、大野、勝山、鯖江、越前高瀬、永平寺山王、越前織田、越前（福井）山県美山、本巣根尾（岐阜