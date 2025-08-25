イランの最高指導者ハメネイ師（ゲッティ＝共同）【テヘラン共同】イランの最高指導者ハメネイ師は24日、首都テヘランで演説し、敵対する米国について「イランを服従させようとしている」と非難した。核開発活動の完全停止を迫るトランプ米大統領が念頭にあるとみられ「米当局者の言動はイランを侮辱している。力強く立ち向かう」と強調した。国営イラン通信が報じた。ハメネイ師はイスラエルによるイラン攻撃に参戦した米国を