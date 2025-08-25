ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢²Î¼ê¡¦É¹Àî¤­¤è¤·¤Î´ë²èÂ®Êó¤¬25Æü¡¢ÅþÃå¤·¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»²²Ã¼Ô¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦É¹Àî¤­¤è¤·¡Ö²Î¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢²Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡×¤È¸ì¤ëÉ¹Àî¤Ï¡¢¡ÖÉ¹Àî¤­¤è¤·¤È²Î¤ª¤¦¡ª¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ÙÀ¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¸¤­¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¤È¤â¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢