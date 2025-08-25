福田雄一監督の最新作『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）にて、新たに12人の出演者が発表された。先日公開された“顔の隠れた”ビジュアルが話題を呼んだ本作だが、ついにそのキャストが明らかになった。最新映像も到着し、歴史の英雄たちが福田流にどう描かれるのか、期待が高まっている。【画像】8月下旬発表予定のキャストの“顔隠し” ビジュアル「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたこと