◇新体操世界選手権第4日（2025年8月23日ブラジル・リオデジャネイロ）団体総合で日本が初の金メダルを獲得した。1975年と2019年の銀メダルを上回り、五輪種目の「総合」では個人も含めて初の快挙。リボンは3位、ボール・フープで1位の得点をマークし、合計55・550点で地元ブラジルを0・300点上回った。団体は今季W杯で2度2位に入るなどメダル獲得が期待されていた。24年パリ五輪で5大会連続の出場を逃した低迷を乗り越え