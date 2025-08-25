◇女子ゴルフツアーCATレディース 最終日（2025年8月24日神奈川・大箱根カントリークラブ＝6652ヤード、パー72）03年度生まれでダイヤモンド世代の桜井心那（21＝ニトリ）が初日から首位を守る完全Vで2年ぶりの通算5勝目を挙げた。首位で出て3バーディー、3ボギーの72とスコアをまとめ、通算9アンダーで一時はトップに6人が並ぶ大混戦を制した。1打差の2位に木戸愛（35＝日本ケアサプライ）、藤田さいき（39＝JBS）ら5人が