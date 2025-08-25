現地８月24日に開催されたラ・リーガ第２節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがエスパニョールとホームで対戦した。１−１で引き分けた開幕節のバレンシア戦でゴラッソを叩き込んだ久保は、いつも通り４−３−３の右ウイングで先発出場を果たした。立ち上がりから攻め込んだソシエダは８分、状態のいい久保にチャンスが訪れるも、右足のシュートはGKの正面を突く。すると10分、カウンターからミジャにダイビングヘッ