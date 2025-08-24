「今日は残業だったんだ」「友達と飲んでただけ」など、最初は違和感なく思える彼の言い訳。でも、後から「実は嘘だった」と知ったとき、胸の奥に不信感が広がるはずです。恋愛において“嘘”はたとえ小さくても、積み重なれば確実に関係をむしばみます。そこで今回は、見逃してはいけない男性の“言い訳”に潜む恋の「危険サイン」について解説します。小さな嘘は「面倒を避けたい」気持ちの表れ彼がつく小さな嘘の多くは、「怒ら