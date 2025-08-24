男性との食事やお茶の最中、「なんだかこの人、やけにドリンクを飲むな…」と思ったことはありませんか？実はそれ、単なる喉の渇きではなく、好意が隠れたサインなのでしょう。実は、本命女性の前だと、緊張や照れ隠しから無意識に飲み物に手が伸びる男性は少なくありません。そこで今回は、その心理について解説します。沈黙を避けるための“間”づくり心理学的に、人は沈黙が不安な場面で“間をつなぐ動作”を選びやすいとされま