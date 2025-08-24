「家族のために働いている」――そう言う夫の気持ちは理解できる。でも、仕事ばかりで家庭を顧みない姿を見ていると、「じゃあ私や子どもは誰が守ってくれるの？」と感じてしまう瞬間、ありませんか？結婚してから見えてくるのは、“経済的な安定だけでは埋められない心の距離”。今回は実際の妻たちの声を交えながら、仕事人間すぎる夫に抱えるリアルな不満をまとめました。今まさに悩んでいる人も、これから結婚を考えている人も