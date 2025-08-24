付き合っていないのに、男性がやけに甘えてくる…そんな経験はありませんか？思わず「これって脈あり？」と期待してしま得こともあるでしょう。でも、男性の“甘え”には複数のパターンがあり、必ずしも恋心とは限りません。そこで今回は、甘えてくる男の本音の見極めポイントを解説します。寂しさや不安を埋めるための「一時的な甘え」人は孤独や不安を感じると、安心できる存在に接近しやすくなります。特に男性は弱みを隠す傾向