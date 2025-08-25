山梨県内で建設が進むリニア中央新幹線の釜無川橋梁（写真：JR東海）【はじめに写真を見る】▶リニア中央新幹線、山梨県内で建設中の2つの「川をまたぐ高架橋」▶高さ19mの橋脚最上部からは甲府盆地が一望できるJR東海が品川―名古屋間で建設を進めるリニア中央新幹線は、基本的には地下深くに掘られたトンネル内を高速で走行するが、一部区間では地上に姿を見せる。山梨県内のルートは全区間の約3割、距離にして27.1km