品川・高輪にあるイタリア料理の名店【ダノイ高輪】を紹介します。お店があるのは品川駅から徒歩約７分の「品川東武ホテル」の１階。イタリアの家庭料理を中心に、常連客から支持されるお店で、昼時は周囲で働く人々や、わざわざ食べにくるお客さんに人気のお店です。ここではプリフィクススタイルのディナーコースを紹介します。｜常連客に愛されるイタリア家庭料理の名店今回紹介する「プリフィックス ディナーコース」は、