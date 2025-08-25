今年のボートレース若松SG第2弾「第71回ボートレースメモリアル」はあす26日、熱戦の火ぶたが切られる。今年のSGグランドチャンピオンを制した池田浩二（47＝愛知）、ドリーム1号艇の馬場貴也（41＝滋賀）ら、各レース場を代表するスターが集結した。ここではV争いの重要なファクターとなるエンジンについて評価する。モーターは昨年11月25日に初下ろしで31節を使用。性能差は明らかで、おそらく日本一、足の差があるはずだ。