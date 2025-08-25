松戸競輪の開設75周年記念ナイターG3「燦燦（さんさん）ダイヤモンド滝澤正光杯」（優勝賞金600万円）はきょう25日、3日目を迎え、10〜12Rで準決勝3個レースが行われる。注目レースは12R。深谷知広を目標にする地元のエース岩本俊介が中心になる。地元の岩本が中心。二次予選で番手を守って差したように状態も気合も上々。ここも深谷の仕掛けに乗り差し脚を伸ばす。怖いのは和田。飯野のスピードをもらい強襲する。＜1＞深谷