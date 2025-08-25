◇明治安田J1リーグ第27節京都4-0FC東京（2025年8月24日味スタ）日本代表の森保監督がFC東京―京都戦を視察。町田らセンターバックをはじめ、守田、田中ら欧州組に負傷が相次いでいる現状について、「ケガはネガティブな情報だが、ポジティブに変換できる」とし、来年のW杯を見据えたチーム強化へ「その他の選手や、経験値の低い選手が国際試合や、厳しい戦いを経験することで個々の力が上がり、チーム力も上げられる」