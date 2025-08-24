気になる男性がいると、男性にとって自分が本命なのかをしっかり見極めたいもの。そこで今回は、男性が「心から愛する女性だけ」にすることを紹介します。｜常に笑顔でいる男性は本気で好きな女性を前にすると自然と笑顔になるもの。男性がいつも笑顔を向けているのは、好きな女性と一緒にいる時間を「嬉しい」「楽しい」と思っている証拠です。｜目が合うと恥ずかしそうな表情をする不意に目が合うと恥ずかしそうに照れた表情にな