あなたは男性の本音に気づいていますか？男性の本音を理解することで、好きな人に効果的にアピールできるかもしれません。そこで今回は女性が知らない男性の本音について紹介します。｜誉められるのが好き男性はプライドが高く、承認欲求が強い生き物ですから、誉められるのが大好きです。モテる女は男性の話を聞いて「すごいね」「さすがだね」と褒めちぎっています。大げさな褒め言葉だとしても、ついうれしくなってしまうのが男