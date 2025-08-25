◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2025年8月24日サンディエゴ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は24日(日本時間25日)、サンディエゴでのパドレス戦を前に取材対応し、先発の山本由伸投手(27)について、パドレス戦3連敗を避けるために必要なら「100球投げさせることもいとわない」と話した。山本は前回18日の登板（ロッキーズ戦）で103球を投げたことで、パドレス戦も同じぐらい投げるのかと問われると「今日の試合に