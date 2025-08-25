日本代表の中盤2人が23日の国内リーグで負傷し、9月の米国遠征招集を辞退する可能性が高まった。イングランド1部リーズの田中はアーセナル戦で前半に右膝を痛め、テーピングをしてプレーを続けたが、後半13分に交代。ファルケ監督は内側側副じん帯負傷を認め「回復にどれくらい時間がかかるか見極めたい」と説明した。ポルトガル1部スポルティングの守田はナシオナル戦で前半32分に交代。ボルジェス監督は「不快感を感じていた