◇ドイツ1部ホッフェンハイム2ー1レーバークーゼン（2025年8月23日）ホッフェンハイムは24日、前日のレーバークーゼン戦で途中交代した日本代表DF町田浩樹（27）の負傷について「左膝前十字じん帯の断裂」と発表した。町田は1―1の前半40分に相手選手と交錯。ピッチ外で治療を受けて一度はプレーを再開したが、すぐに続行を断念して同アディショナルタイムに退いていた。試合後のイルツァー監督は「長期離脱の可能性が高い