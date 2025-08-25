お笑い芸人のAMEMIYA（46歳）が、8月23日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。「“冷やし中華のヤツ”だからこそ、あんまり冷やし中華を食べられない」と告白した。番組は今回、「“冷やし中華はじめました！”っていつからはじまるの？」との疑問を解消するべく、「♪冷やし中華はじめました〜」でおなじみのAMEMIYAが調査のため福岡でロケを敢行。訪れたラーメン店では「気温が25度以上になると提