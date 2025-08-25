ＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹（３０）がこのほど、主演舞台「ぼくらの七日間戦争２０２５」（２４日〜９月２日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬほか）の公開通しげいこに、共演の上遠野太洸（３２）、佐野ひなこ（３０）と登場した。映画化もされた作家・宗田理氏の大ベストセラーが原作。田中は「演じる役柄は中学生の中のリーダーというものだけど、実際には皆さんに助けられている。久々の舞台なので頑張ります」と意気込