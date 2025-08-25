ＳｉｘＴＯＮＥＳの田中樹がこのほど、東京・豊島区の東京建物ブリリアホールで主演舞台「ぼくらの七日間戦争２０２５」（９月２日まで）囲み取材会に共演の上遠野太洸らと出席した。宗田理氏のロングセラー小説が原作。大人たちによる管理教育などの理不尽に対抗すべく、中学生たちが廃工場に立てこもる青春群像劇を描く。舞台初単独主演の田中は、現在３０歳で中学生役に挑むことから「見えないでしょ？」と自虐気味。それ