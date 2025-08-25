三重県の名阪国道を自転車で走っている人物に警察が声をかけると、殺人未遂の容疑で行方を追っていた人物でした。 逮捕されたのは愛知県春日井市の無職の21歳の男で、8月20日夜に一緒に暮らす4つ年上の兄の首を刃物で切り付け殺害しようとした疑いがもたれています。 警察によりますと兄は軽傷で、自ら警察に通報し、警察が男を捜索していました。 事件から4日後の8月24日午後9時前、自動車専用道の三重県内の名阪国