【モデルプレス＝2025/08/25】Snow Manの目黒蓮が出演する「キリンビール 晴れ風」の新テレビCM「晴、風、土。」収穫篇が、25日より全国で順次放映開始。また、CM撮影の思い出や裏側を語る単独インタビューとメイキングも同時公開される。【写真】Snow Man目黒蓮、“レアな姿”で人生初の挑戦◆目黒蓮、おちゃめな姿披露 ホップ収穫に初挑戦作業用ヘルメットに長靴を履いた普段はなかなか観ることのできない農作業スタイルに着替え