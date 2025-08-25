【モデルプレス＝2025/08/25】SixTONESの田中樹が8月23日、都内で開催された初単独主演舞台「ぼくらの七⽇間戦争2025」ゲネプロ取材会に出席。役作りでヘアカットしたことを明かした。【写真】田中樹、新鮮なヘアスタイル◆田中樹、役作りでヘアカット「すっごい邪魔（笑）」1985年に宗⽥理により書き下ろされた『ぼくらの七⽇間戦争』（⾓川⽂庫・⾓川つばさ⽂庫刊）を舞台化した本作