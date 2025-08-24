人は見た目で判断してはいけないと言いますが、なかなか難しいものです。筆者の知人Aさんは同じ幼稚園に通う、派手な見た目のCさんのことを苦手に感じていました。しかし、今ではギャル精神を持ったCさんとAさんは何でも話せる大親友になったそうです。2人を近づけてくれたものとは何だったのでしょうか。 「うわぁ」あの人苦手なタイプ Aさんは4歳の子どもを育てるママ。Aさんは自分のことを大人しいタイプだと自覚していて、