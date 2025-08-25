お笑いコンビ・エバースが、8月23日に放送されたバラエティ番組「仙台市青葉区 かのおが便利軒」（仙台放送）に出演。以前、佐々木隆史（32歳）の出身地・宮城県登米市を仕事で訪れたが、相方の町田和樹（33歳）は、あまりの田舎ぶりに「びっくりしました」と語った。番組は今回、エバースをゲストに迎え、佐々木隆史の出身地である宮城県登米市へ。エバースは昨年、「M-1グランプリ2024」で初の決勝進出ながら4位と好成績を残した