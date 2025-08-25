6人組グループ・SixTONESの田中樹が23日、東京建物 Brilia HALLで上演される舞台『ぼくらの七日間戦争2025』ゲネプロ前取材会に共演の上遠野太洸、佐野ひなことともに登壇した。【写真】田中樹がいきいきと中学生役を熱演初めての単独主演舞台となる田中だが「最初は（プレッシャーも）ありましたけど、いざみなさんと顔合わせていたら年齢やキャリアも上の方もいらっしゃって（主演は）むしろ名ばかりでお任せです。むしろ気