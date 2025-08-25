SixTONESÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤¬23Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸¶ºî¤ÏºòÇ¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½¡ÅÄÍý¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±Ç²è²½¡¢ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê´ÉÍý¤ËÈ¿È¯¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÇÑ¹©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¡£À¸ÅÌ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¡¦µÆÃÏ±Ñ¼£¤òÅÄÃæ¤¬±é¤¸¡¢¾å±óÌîÂÀÞ«¡Ê32¡Ëº´Ìî¤Ò¤Ê¤³¡Ê30¡Ë¤é¤¬Æ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£ÅÄÃæ