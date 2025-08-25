【オランダ・エールディビジ第3節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 2-0(前半1-0)ヘラクレス<得点者>[ア]ステーフェン ベルハイス(31分)、ボウト・ベグホルスト(87分)<警告>[ヘ]D. Mirani(22分)、ヤン・ジャンブーレク(70分)└日本代表は負傷者続出…前節負傷のアヤックスDF板倉滉がメンバー外、蘭紙「試合に出場できるコンディションではない」