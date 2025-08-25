プレミアリーグ第2節が24日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でフルアムと対戦した。開幕戦では“優勝候補”の一角と目されるアーセナルとのビッグマッチに臨み、内容面では上回りながら、1点が遠く、本拠地『オールド・トラフォード』で0−1と敗北。躍進の気配を漂わせながらも、結果だけを見ると黒星スタートとなっていた。今節は、開幕節で三笘薫を擁するブライトンと1−1で引き分けたフルアムの本拠地『クレ