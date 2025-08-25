お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（55歳）が、8月23日に放送されたトーク番組「おかべろ」（関西テレビ）に出演。バスにあまり乗ったことがなく、「バス乗りたいな…って思い出してるんですよ」と語った。番組には今回、女優・高島礼子がゲスト出演。現在、1日6時間は歩くほど散歩が好きだという高島は、「（40代は）ちょっと自意識過剰で。バスとか電車乗れないとかあったんですけど、（50代になったら）いきなり急に、