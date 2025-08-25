◆米大リーグパドレス―ドジャース（２４日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、今季最後の首位攻防３連戦の最終戦となる敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。４戦ぶり４５号にも期待がかかる。前日２３日は、２試合連続ノーヒットに終わり、今月２０戦目にして連続試合出塁もストップ。チームは連敗で８月１３日以来１０日