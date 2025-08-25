ジェニファー・アニストンは、ジムでのワークアウトの後、髪を洗わないのだという。毎日髪を洗うことは「良くない」として、あまり洗わないようにしており、その代わりにドライシャンプーを利用しているそうだ。Etonline.comにジェニファーはこう話す。「ワークアウトの後はだいたい（ドライシャンプーを）使ってるわね。毎日髪を洗うのはあまりよくないの。自然な油分に働いてもらわないと」「だからそれでリフレッシュするだけ。