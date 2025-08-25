[8.24 ラ・リーガ第2節](アノエタ)※26:30開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 2 ジョン・アランブルDF 5 イゴール・スベルディアDF 17 セルヒオ・ゴメスDF 31 ジョン・マルティンMF 7 アンデル・バレネチェアMF 8 ベニャト・トゥリエンテスMF 14 久保建英MF 24 ルカ・スチッチMF 28 パブロ・マリンFW 10 ミケル・オヤルサバル控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 3 アイエン・ムニョスDF 6 アリツ・エルス