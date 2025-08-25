8月24日午後10時半ごろ、静岡市清水区清水町の住宅で「大きな火が上がっている」と近所の住民から警察や消防に通報がありました。 火元の家には70代の男性が1人で暮らしていて、出火当時、家の中にいたということです。 男性は顔や首、腕にやけどを負い、病院に運ばれました。 命に別条はないということです。 警察によりますと、火は男性が住む木造2階建ての住宅を焼いたほか、隣の住宅にも燃え移っているということです。