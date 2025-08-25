メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年08月25日午前01時44分ごろ、福井県嶺北を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度3の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは福井県、岐阜県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．３と推定されます。 岐阜県 【震度3】 揖斐川町 【震度2】 岐阜山県市 本