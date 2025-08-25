◆テニス▽全米オープン（２４日、米国・ニューヨーク）テニスの今季４大大会最終戦、全米オープンの主要種目のシングルスなどが２４日に開幕。世界ランキング１２８位で予選勝者の柴原瑛菜（橋本総業）が１回戦で敗れた。２０２１年全米女王で、同３６位のエマ・ラドゥカヌ（英国）に１−６、２−６の６２分で完敗した。米国生まれ米国育ちの柴原にとって、全米オープンは「最も好きな大会」。予選を３試合、すべてストレー