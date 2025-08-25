テクノロジーに特化した内容を展示している大阪・関西万博のスイスパビリオン。パビリオンのアンバサダーは、児童文学「アルプスの少女ハイジ」。ハイジとミャクミャク（大阪・関西万博公式キャラクター）が出会うスイスパビリオン〈2025年8月14日 大阪市此花区・夢洲〉ハイジの世界観を生かした展示やカフェを設ける。「ハイジと共に、テクノロジーの頂（いただき）へ」というコンセプトで、アルプス文化と最先端技術が共存す