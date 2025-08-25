エールディヴィジ第3節が24日に行われ、アヤックスはヘラクレスを2−0で下した。前節のゴー・アヘッド・イーグルス戦（2−2）で負傷交代していたアヤックス所属の板倉滉は、今節はメンバー外だった。4年ぶりの覇権奪還を掲げてシーズンをスタートさせたアヤックスは、ここまでの2試合を1勝1分で終え、連勝スタートを逃している。今節は、2連敗と苦しいスタートとなったヘラクレスをホームに迎えた。試合は31分、左サイドから