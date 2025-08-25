埼玉県八潮市の道路陥没事故の現場＝7月国土交通省が、老朽化した上下水道管を取り換える更新工事を行う自治体への補助金を2026年度に拡充する方針を固めた。災害時の物資輸送に使う「緊急輸送道路」の地下にある配管や、漏水すると住民生活に大きな影響が出る主要な配管を対象に追加する。埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、対策を急ぐ。26年度予算の概算要求案に関連経費を盛り込む。関係者が24日、明らかにした。上下水道