25日午前1時44分ごろ、福井県、岐阜県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福井県の越前市、福井池田町、南越前町、それに越前町、岐阜県の揖斐川町です。【各地の震度詳細】■震度3□福井県越前市