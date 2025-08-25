【プレミアリーグ第2節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 1-1(前半1-0)N・フォレスト<得点者>[ク]イスマイラ・サール(37分)[N]カラム・ハドソン・オドイ(57分)<警告>[ク]マクサンス・ラクロワ(14分)、タイリック・ミッチェル(54分)、ウィル・ヒューズ(87分)[N]マッツ・セルス(53分)、オラ・アイナ(68分)、ムリーロ(90分+2)